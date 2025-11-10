Россияне рассматривают Константиновку как одну из приоритетных целей, ситуация на этом направлении остается напряженной. Об этом рассказал командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый в эфире Ранок.LIVE.
Он отметил, что тактика врага не претерпела изменений - россияне пытаются перерезать логистику украинским силам.
"Это зеркальная тактика и с нашей стороны. Мы тоже не даем противнику развивать свой потенциал наступательный, и тем самым наносим удары по их логистике, и противник вынужден всю логистику проводить в пешем порядке, чем усложняем его наступательные возможности", - отметил он.
Он отметил, что наблюдается уменьшение механизированных штурмов, зато растет количество малых пехотных групп, которые "пробуют по два-три человека продвигаться в плохую погоду через передний край".
Последние новости с фронта
Как отметил спикер Генштаба Андрей Ковалев, в Мирнограде логистика затруднена, но осуществляется, ВСУ уничтожают врага на подступах к городу. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей ВСУ или оперативном окружении города не соответствует действительности.
Он также сообщил, что подразделениям, которые обороняют город, было доставлено необходимое вооружение и боеприпасы. Также была проведена ротация личного состава и эвакуация раненых. Так же была проведена ротация в Покровске.