Наблюдается уменьшение механизированных штурмов, зато растет количество малых пехотных групп.

Россияне рассматривают Константиновку как одну из приоритетных целей, ситуация на этом направлении остается напряженной. Об этом рассказал командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый в эфире Ранок.LIVE.

Он отметил, что тактика врага не претерпела изменений - россияне пытаются перерезать логистику украинским силам.

"Это зеркальная тактика и с нашей стороны. Мы тоже не даем противнику развивать свой потенциал наступательный, и тем самым наносим удары по их логистике, и противник вынужден всю логистику проводить в пешем порядке, чем усложняем его наступательные возможности", - отметил он.

Он отметил, что наблюдается уменьшение механизированных штурмов, зато растет количество малых пехотных групп, которые "пробуют по два-три человека продвигаться в плохую погоду через передний край".

Как отметил спикер Генштаба Андрей Ковалев, в Мирнограде логистика затруднена, но осуществляется, ВСУ уничтожают врага на подступах к городу. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей ВСУ или оперативном окружении города не соответствует действительности.

Он также сообщил, что подразделениям, которые обороняют город, было доставлено необходимое вооружение и боеприпасы. Также была проведена ротация личного состава и эвакуация раненых. Так же была проведена ротация в Покровске.

