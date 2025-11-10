Артистка окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Популярная украинская актриса театра и кино Екатерина Кузнецова высказалась о людях, которые идут в актерство без соответствующего образования.

Критическое мнение по этому поводу она высказала во время общения со своими подписчиками. В Instagram артистку спросили, можно ли начать карьеру в кино без высшего образования. Она ответила так:

"Моя "любимая" тема. Ну, попробуйте. У нас сейчас это распространенная практика - снимать блогеров, красивых людей. Но не актера (без образования, я имею в виду) видно за километр. По крайней мере мне - точно".

Также Кузнецову спросили, есть ли роль, на которую она бы никогда не согласилась. Актриса ответила, что таких ролей нет. "Есть плохой сценарий, неинтересный или нераскрытый персонаж, образ... Вот такое не буду играть", - пояснила она.

Напомним, недавно Екатерина Кузнецова призналась, хотела бы принять участие в романтическом реалити-шоу "Холостячка".

