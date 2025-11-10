Рассказываем, почему чернозем самый плодородный, и что ставит под угрозу его сохранность на планете.

Чернозем - одно из природных чудес, которыми по праву гордится Украина. Его называют "черным золотом", ведь именно эта почва веками кормит миллионы людей. Но запасы чернозема не бесконечны: из-за неразумного использования и климатических изменений он постепенно исчезает. Почему чернозем - самый плодородный на планете, где он еще встречается и чем может обернуться его утрата - рассказываем далее.

Ранее мы рассказывали, что глобальное потепление на планете может превысить критический порог.

Почему образуется чернозем в Украине и почему его нет в тропиках

Черноземные грунты - это то, чем славится Украина. В нашей стране, по информации Википедии, они занимают до 60% площади и составляют 9% всего мирового запаса, а по некоторым данным 25%. В чем же уникальность этой почвы и почему ее так мало на планете?

Видео дня

Начнем с того, что образуется чернозем исключительно в условиях умеренного климата степей и лесостепей, который позволяет растительным остаткам медленно разлагаться в почве. В результате этого в ней накапливается гумус - это то самое вещество, которое делает землю плодородной и придает ей необыкновенно черный цвет. Собственно, вот почему чернозем называют черноземом - из-за его цвета, что буквально означает "черная земля".

Кроме гумуса, в черноземных грунтах также содержатся:

минеральные вещества - песок, глина, ил, азот, фосфор, калий, кальций, магний;

вода;

воздух;

живые организмы (типа дождевых червей) и микроорганизмы, которые способствуют разложению органики.

Благодаря комковатой и зернистой структуре чернозем работает как губка - хорошо пропускает воду и воздух, и тем самым создает идеальные условия для развития корневых систем.

Высокий процент гумуса в украинском черноземе образуется благодаря идеальным условиям в лесостепной и степной зонах. Засушливые и влажные периоды года чередуются между собой, а зимнее промерзание замедляет разложение органических остатков - благодаря этому они постепенно накапливаются в почве. Важную роль играет и почвообразующая порода - чаще всего это лессовидные суглинки, которые богаты кальцием, он помогает закреплять гумус и делает чернозем таким устойчивым и плодородным.

В других климатических зонах планеты, типа тропиков или субтропиков, разложение органики из-за высокой температуры и влажности происходит очень быстро - она превращается в углекислый газ и воду и попросту не успевает накапливаться в почве. То, что успело накопиться, вымывают тропические дожди - вот почему количество гумуса там редко превышает 1-2%. Для сравнения в украинских черноземах количество гумуса достигает 9%, а порой и 15%. Это делает почву чрезвычайно питательной и позволяет выращивать богатый урожай без дополнительных удобрений.

Где еще есть чернозем в мире - почему эта почва под угрозой исчезновения

Кроме Украины, черноземные грунты есть также в Венгрии, Чехии, Польше, Беларуси, РФ. В Северной Америке черноземы расположены в регионе Великих равнин США, в Южной Америке - Аргентине и Уругвае, в Азии - в степях Казахстана, Сибири, в отдельных районах Монголии и Китая.

Но, как уже говорили, Украина имеет одну из самых больших черноземных территорий и самый богатый чернозем, который формировался в течение тысячелетий. В некоторых регионах Украины слой чернозема достигает полутора метров, в более типичных местах - 50 см. О его плодородии когда-то говорили: "Земля така добра, що посадиш оглоблю, то виросте тарантас". Во времена Второй мировой немцы вывозили украинский чернозем из страны целыми вагонами - настолько ценным считается этот плодородный слой земли.

Где в Украине больше всего черноземов:

Полтавская область;

Черкасская;

Кировоградская;

Винницкая;

Днепропетровская;

Харьковская;

Сумская и Черниговская;

Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области.

В то же время эксперты все чаще говорят об угрозе исчезновения черноземов: из-за интенсивного земледелия, эрозии от дождей и ветра, загрязнений химикатами земля истощается. Выхолащивают землю и монокультуры - пшеницы, кукуруза, подсолнечник - которые украинские горе-фермеры высаживают из года в год, не соблюдая севооборота и используя чрезмерное количество удобрений. В погоне за "длинным рублем" они попросту уничтожают уникальную плодородную почву.

Чтобы не истощать черноземы, важно применять бережные методы земледелия и следить за их выполнением на государственном уровне - например, соблюдать тот же севооборот. Чередование культур с бобовыми помогает вернуть в почву азот, а минимальная обработка грунтов, такая как no-till (от англ. no tillage - "без обработки"), сохраняет структуру земли и не дает ей размываться или выдуваться ветром. Органические удобрения и защитные лесопосадки также помогают уберечь почву и сделать ее устойчивой к изменению климата.

Вас также могут заинтересовать новости: