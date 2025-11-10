Дарья также ответила, смогла ли подружиться с конкурентками.

Участница 14 сезона романтического шоу "Холостяк" Дарья Романец, которая запомнилась зрителям образом принцессы-лебедь на первой вечеринке, рассказала об атмосфере на проекте.

Она отметила в своем Instagram, что чувствовала нелюбовь к себе со стороны других участниц.

"Проект внутренне меня нормально надломил. Проходить такие сложности ради мужчины - это было неожиданно для моей психики. Меня не любили с первой секунды, как я зашла на вечеринку. У меня очень долго не было каких-то дружеских отношений с девушками. Но у меня всегда был характер. Я ценю правду, а, к сожалению, в проекте ее было мало в коллективе. Мне правда больно находиться в окружении людей, которые совсем меня не понимали", - отметила владелица свадебного агентства.

Она также добавила, что не знала особенностей проекта и не была готова к некоторым вызовам.

"Не знала, что там будут забирать телефоны, что будем жить без доков, свободы и т.д. Я это уже узнала, когда подписывала договор. Я была в борьбе за мужчину и еще со своим собственным характером, который я должна была обуздать. Подчиняться правилам и несвободе для меня было самым тяжелым. И я единственный человек, который сразу говорил все в лоб. Среди девушек так нельзя себя вести. Поэтому люди в целом воспринимают меня очень жесткой. Но я очень чувствительная и ранимая. И говорила об этом Тарасу на первом свидании. Однако надо иметь силу быть одинокой на проекте, не дружить, выживать со своими проблемами в одиночку. И получать индивидуальное внимание от Тараса", - отметила Дарья.

