Местные власти уже отчитались о "ликвидации" нескольких беспилотных катеров.

В РФ в акватории Черного моря в районе морского порта Туапсе ночью начался пожар после атаки мирских дронов.

Osint-паблик Гарбуз сообщил о вероятном попадании вблизи причала 167. А оперативный штаб администрации Краснодарского края заявил о "нейтрализации" 4-х безэкипажных катеров.

"Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар", - говорится в заявлении.

Видео дня

Справка УНИАН Порт Туапсе является одним из крупнейших в РФ. Здесь осуществляется перевалка грузов, нефти и нефтепродуктов, зерна, минеральных удобрений, сельхозпродукции, навалочных грузов.

Удары по порту в Туапсе

В ночь на 2 ноября СБУ атаковала нефтяной терминал в порту города Туапсе Краснодарского края. В результате удара успешно поражен танкер и инфраструктура порта.

Тогда сообщалось, что зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере 4 нефтеналивных стендера, осуществляющих загрузку и разгрузку танкеров. Также были повреждены также портовые здания.

В порт в Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который принадлежит компании "Роснефть".

Вас также могут заинтересовать новости: