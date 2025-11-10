Сейчас некоторые компании только начинают работу над дронами средней дальности.

Украина не имеет достаточного количества дронов средней дальности, способной наносить удары на расстояние от 50 до 100 км.

Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире на Radio NV.

"Такого массового аналога украинского "Ланцета" пока никто из производителей не представил. Несколько моделей тестируется, что-то летает. Но пока что частично приходится микроскопом гвозди забивать. Мы часть наших дипстрайков используем на близкой дистанции. То, что могло бы лететь на 1000 км, мы его используем на сотню, потому что у нас на сотню есть приоритетные цели, а это расстояние не закрыто более дешевыми моделями", - сказал Дикий.

Он добавил, что сейчас некоторые украинские компании начинают работать с БПЛА в этой нише. Однако масштабировать эти решения пока не успели.

"Например, компания Fire Point, которая сегодня законодатель моды в дипстрайках, выпустила FP-2. Это переработанный FP-1, который летит значительно ближе. Но несет и БК не 50 кг, а 250. Это такой специальный дрон для командных пунктов, штабов и складов в ближней и средней прифронтовой зоне. Но это свежая разработка, она только что появилась в Силах обороны", - добавил Дикий.

Эксперт пояснил, что БПЛА FP-2 хорошо подходят для уничтожения стационарных целей, особенно учитывая боевую часть в 250 кг. Однако такие беспилотники не подходят для охоты за движущимися целями.

"Для этого у нас пока что определенный пробел. Мы это делаем или FPV, а это дальность максимум 40 км. А такого, что работало бы на 50-100 и было достаточно быстрым, чтобы гоняться за машинами - этого, я не могу сказать, что у нас нет. Но масштабируемого серийно нет", - пояснил Дикий.

Как рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", РФ так и не удалось наладить производство тяжелых бомберов, которые украинские защитники успешно используют с начала полномасштабной войны.

По его словам, с прошлого года РФ начала активно производить такие БПЛА, однако на фронте массового использования нет, поскольку эти дроны оказались провальными. В то же время он добавил, что россияне активно используют украинские трофейные дроны такого типа.

