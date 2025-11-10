Украина не имеет достаточного количества дронов средней дальности, способной наносить удары на расстояние от 50 до 100 км.
Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире на Radio NV.
"Такого массового аналога украинского "Ланцета" пока никто из производителей не представил. Несколько моделей тестируется, что-то летает. Но пока что частично приходится микроскопом гвозди забивать. Мы часть наших дипстрайков используем на близкой дистанции. То, что могло бы лететь на 1000 км, мы его используем на сотню, потому что у нас на сотню есть приоритетные цели, а это расстояние не закрыто более дешевыми моделями", - сказал Дикий.
Он добавил, что сейчас некоторые украинские компании начинают работать с БПЛА в этой нише. Однако масштабировать эти решения пока не успели.
"Например, компания Fire Point, которая сегодня законодатель моды в дипстрайках, выпустила FP-2. Это переработанный FP-1, который летит значительно ближе. Но несет и БК не 50 кг, а 250. Это такой специальный дрон для командных пунктов, штабов и складов в ближней и средней прифронтовой зоне. Но это свежая разработка, она только что появилась в Силах обороны", - добавил Дикий.
Эксперт пояснил, что БПЛА FP-2 хорошо подходят для уничтожения стационарных целей, особенно учитывая боевую часть в 250 кг. Однако такие беспилотники не подходят для охоты за движущимися целями.
"Для этого у нас пока что определенный пробел. Мы это делаем или FPV, а это дальность максимум 40 км. А такого, что работало бы на 50-100 и было достаточно быстрым, чтобы гоняться за машинами - этого, я не могу сказать, что у нас нет. Но масштабируемого серийно нет", - пояснил Дикий.
Украинские БПЛА: важные новости
Как рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", РФ так и не удалось наладить производство тяжелых бомберов, которые украинские защитники успешно используют с начала полномасштабной войны.
По его словам, с прошлого года РФ начала активно производить такие БПЛА, однако на фронте массового использования нет, поскольку эти дроны оказались провальными. В то же время он добавил, что россияне активно используют украинские трофейные дроны такого типа.