Миниатюрная ракета размером с багет способна уничтожать российские беспилотники за долю стоимости систем Patriot.

Эстонские разработчики представили Frankenburg Mark 1 - первую массовую мини-ракету нового поколения, которая может изменить подход к воздушной обороне. В мире, где российские дроны атакуют ежедневно, дешевый и умный перехватчик из Таллинна может стать главным барьером на пути агрессии Кремля, пишет The Telegraph.

В Таллинне, в стеклянном офисе с видом на аэропорт, бывший высокопоставленный чиновник Минобороны Эстонии Кусти Салм держит в руке пенопластовую модель ракеты размером с багет. Она выглядит как игрушка, но проект, который стоит за ней, может кардинально изменить оборону Европы от российских атак дронами.

Компания Frankenburg Technologies представила Mark 1 - миниатюрную ракету класса "земля-воздух", созданную специально для перехвата дронов типа Shahed, которые Россия регулярно запускает по Украине и приграничным государствам НАТО.

"Мы не извиняемся за то, что производим оружие", - говорит Салм, - "И не боимся сказать, что делаем его для уничтожения российских дронов. Это будет самая необходимая технология для Запада в ближайшие 5-10 лет".

Ракета размером с багет

Mark 1 имеет всего 65 сантиметров в длину, летит со скоростью более 1200 км/ч и может поражать цели на расстоянии до 2 км.

Ее цена - около 50 тысяч долларов, то есть в 80 раз дешевле ракеты Patriot, которая стоит 4 миллиона долларов.

Для сравнения: один дрон Shahed, которым Россия атакует украинские города, стоит около 20 тысяч долларов. Использование дорогих ракет для их сбивания - стратегически убыточное.

Именно поэтому НАТО ищет массовые, дешевые решения, способные быстро сбивать рои беспилотников. Mark 1 может стать основой этой новой концепции.

Умная, устойчивая к глушению и автономная

Миниатюрная ракета оснащена искусственным интеллектом, который самостоятельно распознает и отслеживает цель. После запуска Mark 1 не нуждается в связи с землей, что делает ее неуязвимой к радиоэлектронному глушению - одной из самых распространенных тактик российских войск.

"Ее можно запустить и оставить без контроля - она сама найдет дрон и уничтожит его", - объясняет Салм.

Ответ на войну Путина

Толчком к созданию Mark 1 стала война в Украине, где российские беспилотники атакуют критическую инфраструктуру, а сбивать их дорогими ракетами просто невыгодно.

Например, в сентябре НАТО подняло истребители F-16, чтобы сбить 20 российских дронов, выпустив ракеты общей стоимостью более 650 тысяч долларов, и при этом половину целей не поразили.

"Это не устойчивый подход. У нас новый тип войны, и нужен новый тип оружия", - отмечает Салм.

В команду Frankenburg вошли ведущие инженеры из разных стран НАТО:

Андреас Бапперт, автор системы IRIS-T, которую сейчас используют украинские ПВО;

бывший инженер MBDA UK, работавший над ракетой Spear III;

а также группа "латвийских гениев", специализирующихся на аэродинамике.

Команда признается: самое сложное - вместить боеголовку, топливо и сенсоры в корпус длиной чуть больше компьютерной клавиатуры. Но их цель - массовое производство. Уже открыты два завода в странах НАТО, которые могут выпускать сотни Mark 1 ежедневно.

Не роскошная, а простая

Mark 1 не идеальна: она имеет ограниченную дальность и может плохо работать в экстремальных условиях. Но Салм убежден, что будущее - именно за такими системами.

"Мы не создаем роскошную "ракету дизайнерского уровня", - говорит он, - Мы создаем простое, доступное, эффективное оружие, которого хватит, чтобы защитить Европу".

Перехватчики "Шахедов" - последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина планирует создать необходимый арсенал дронов-перехватчиков. Таким образом мир приблизится к новому типу воздушной обороны, в которой волны беспилотников будут бороться друг с другом.

В то же время известно, что Великобритания будет производить дроны-перехватчики для борьбы с российскими "шахедами". Речь идет о проекте "Octopus", который сейчас находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

