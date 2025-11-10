По словам Степанюк, противник постоянно меняет тактику.

На Покровском направлении российские войска продолжают попытки прорыва, несмотря на ухудшение погодных условий - оккупанты применяют дроны-матрицы и устраивают так называемое "сафари на людей".

Как сообщила в эфире "Суспільного" начальница отделения коммуникации 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Юлия Степанюк, захватчики действуют небольшими пехотными группами - по двое или трое военных, а также пытаются атаковать на мотоциклах и бронетехнике.

По словам Степанюк, противник постоянно меняет тактику - иногда концентрирует силы, а затем рассредотачивается, чтобы избежать поражения.

"Наблюдаем очень разные ситуации, они могут как и скапливаться, так и рассредотачиваться. Это невозможно просто, чтобы они были на одном месте постоянно, и вот такое огромное там скопление. Если есть скопление, оно сразу поражается и эта сила противника уничтожается", - отметила она.

Российские войска сначала проводят разведку, а затем применяют различные средства поражения. Например, вчера пробовали задействовать бронетехнику, иногда используют пехотные группы или пытаются прорываться на мотоциклах. Их действия, добавила военная, предсказать невозможно - они постоянно меняются.

Из-за туманной погоды активность малых дронов уменьшилась, однако общее количество беспилотников на фронте не снижается, в том числе дронов на оптоволокне. Россияне активно применяют так называемые "дроны-матки" - большие аппараты, которые несут несколько меньших дронов для атак на технику и гражданских. Это позволяет противнику увеличить дальность ударов и маневренность. В то же время активно работают разведывательные "Залы" и барражирующие "Ланцеты", рассказала Степанюк.

По ее словам, интенсивными остаются и авиационные удары - россияне сбрасывают до 20 управляемых авиабомб в сутки, в том числе по населенным пунктам, где еще остаются мирные жители. Под удары попадает, в частности, город Белозерское.

Кроме того, оккупанты продолжают свое так называемое "сафари" на людей - атакуют FPV-дронами.

"И, опять же, как я повторялась, этим "дроном-маткой" они сбрасывают эти маленькие дроны, которые, соответственно, поражают не только саму военную технику, или там пробуют штурмовать наши позиции, но и поражают гражданских", - сказала представительница бригады.

Ситуация в Покровске и Мирнограде - последние данные

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что темпы наступления армии РФ в Покровске и вокруг города временно снизились. В то же время противник продолжает блокировать логистическое обеспечение ВСУ в Мирнограде. Говорится, что пока нет никаких свидетельств того, что враг совершил дополнительные наступления в Покровском направлении 9 ноября. Вероятно, россияне замедлили наступление на Покровском направлении, чтобы расширить логистику и перебросить подкрепление в южный район населенного пункта.

