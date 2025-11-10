Температура должна заметно снизится и даже возможен снег.

На этой неделе погода в Украине будет нестабильной. В первой половине недели будут дожди и пасмурно, температура при этом снизится. С середины недели дожди прекратятся, а на западе страны станет теплее. На выходных в Украине ожидается похолодание и даже есть вероятность снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели, 10 ноября, будет пасмурным и мокрым. Практически по всей стране пройдут небольшие дожди. На западе и севере будет +8°...+12°, на остальной территории воздух прогреется до +11°...+15°, а в крыму - аж до +19°.

Во вторник, 11 числа, дожди по всей Украине продолжатся и даже усилятся. На западе и севере похолодает до +6°...+10°, на остальной территории будет +10°...+15°, в Крыму - до +16°.

В среду, 12 ноября, в Украине снова будет пасмурно и по всей стране пройдут небольшие дожди. Температура на западе и севере ожидается в пределах +7°...+10°, на остальной территории будет +8°...+13°, в Крыму - до +16°.

С середины недели, 13 ноября, осадки покинут нашу страну. Ожидается облачная погода с прояснениями, только на юго-востоке еще пройдут небольшие дожди. В большинстве областей похолодает до +6°...+10°, только местами на юге и юго-востоке будет до +11°.

Перед выходными, 14 числа, осадков также не ожидается. На западе температура повысится до +10°...+15°, на юге будет +11°...+14°, а на остальной территории будет +6°...+11°.

На выходных ожидается очередная волна похолодания. Под конец недели температура снизится до 0°...+5°, на юге будет +6°...+10°. В Карпатах и на северо-востоке есть вероятность снега.

