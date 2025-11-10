Леопардовый принт проходит через свое возрождение.

В этом сезоне модные инфлюенсеры и знаменитости подхватили новый "богатый" тренд и активно появляются на публике в пальто с анималистическим принтом.

Как обращает внимание Who What Wear, самыми горячими вариантами стали леопардовые, с рисунком под пони, из искусственного меха или овчины. Этот эффектный акцент обожают актрисы вроде Дженнифер Лоуренс, модели Камиль Роу и Эмили Ратаковски, а также самые популярные fashion-блогеры. Сейчас оно буквально повсюду.

Возможно, такое пальто уже ждет вас в шкафу мамы или бабушки, ведь леопардовая классика не впервые переживает свое модное возрождение. Это не просто тренд, а вечная история стиля, которая раз за разом возвращается на подиумы.

Обозреватели издания считают, что такая вещь точно стоит инвестиции. А если леопард не для вас, то можно попробовать другие "дикие" варианты - принты под зебру или корову выглядят не менее эффектно.

