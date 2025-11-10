Обычно зарядные станции предназначены прежде всего для питания цифровой техники - ноутбуков, планшетов, телефонов, дронов, телевизоров, роутеров и подобных устройств.

6 ноября в офисе Ивано-Франковска взорвалась зарядная станция, вызвав пожар и травмирование двух человек. Пока неизвестно, что стало причиной взрыва и станция какого именно производителя вышла из строя, однако подобные инциденты могут случиться где угодно, если нарушать правила эксплуатации. УНИАН пообщался с инженером-механиком и основателем компании-производителя зарядных станций "Лютый Power" Дмитрием Королем, который объяснил, почему могут взрываться зарядные станции, какие приборы можно к ним подключать и как избежать опасности.

Почему взрываются зарядные станции

Зарядные станции чаще всего взрываются из-за разбалансировки аккумуляторных ячеек, объясняет Король. Многие представляют станцию как обычный автомобильный аккумулятор, но на самом деле она состоит из нескольких отдельных элементов. В китайских моделях, массово попадающих на рынок, используются десятки мелких "пальчиковых" батареек, и именно перезаряд одного элемента часто становится причиной воспламенения.

Чтобы этого избежать, надежные производители устанавливают BMS-платы (Battery Management System) - системы контроля заряда, без которых устройство не прошло бы сертификацию.

Не менее важно, добавляет эксперт, использовать новые, качественные элементы питания, ведь именно бывшие в употреблении или неисправные аккумуляторы чаще всего становятся причиной аварий.

"Это основные причины. Помню, что из-за этого в Киеве было несколько пожаров, в Виннице... Из обнародованных видео было четко понятно, что это были подержанные аккумуляторы. Специфические аккумуляторы, которые используются в тяжелой технике, в Украине их приобрести новыми невозможно. То есть в большинстве случаев люди хотят сэкономить деньги и покупают дешевые аккумуляторы, не понимая, какую опасность они несут за собой", - подчеркнул эксперт.

Что можно подключить к зарядной станции

Если зарядная станция рассчитана, например, на 1 кВт нагрузки, это означает, что суммарная мощность всех подключенных приборов не должна превышать этот предел. Такое ограничение всегда указывается в технических характеристиках устройства, и его важно соблюдать, объясняет специалист.

Когда пользователь подключает слишком много энергоемких приборов, станция начинает работать на пределе своих возможностей. Чтобы избежать риска, стоит заранее проверять, какую мощность потребляет каждый прибор. Но и здесь есть нюанс.

"Можно, например, подключать игровой компьютер, или несколько лампочек с ноутбуком. Если к станции подключить фен для волос, она может выйти из строя. То есть, чтобы был взрыв - вряд ли, но может начаться процесс возгорания. В большинстве случаев, когда люди приходят покупать зарядную станцию к газовому котлу, например, с характеристикой котла 500 Вт, они не совсем осознают, как правильно ее подобрать. Ведь, например, котел работает всего 5-7 минут, нагревает систему и выключается снова. То есть он берет эти 500 Вт только на старте. А есть устройства, на которых указано, что они "берут" меньше, но для старта их работы нужна большая мощность, и это может вывести станцию из строя. Если взять, к примеру, основную распространенную модель от EcoFlow Delta 2, которую сейчас люди очень часто покупают, она может подключать к себе 1,8 кВт.", - рассказывает инженер.

Именно такие гаджеты безопасно подключать к станции.

Что нельзя подключать к станции

По словам инженера, к зарядным станциям нельзя подключать мощную технику. В то же время некоторые энергосберегающие приборы, например газовые котлы, можно подключать без риска: они потребляют в среднем до 400-500 Вт, что соответствует возможностям большинства моделей.

"К станции нельзя подключать такие вещи, как фен, электрочайник, микроволновую печь, потому что при запуске они берут очень большое количество энергии. И от этого станция падает в так называемый "блок", пока не нормализует все этапы. Если блоки питания устройства легче, чем килограмм, то их можно подключать к зарядным станциям. Если сам блок питания большой, вообще - если это габаритная техника, она может много энергии потреблять "в моменте". Это называется "стартовые токи". То есть водяной насос, если на нем производитель указывает - 1 кВт мощности, его стартовые токи могут быть от 3 до 5-ти кВт", - рассказывает эксперт.

По его словам, зарядные станции лучше воспринимать как портативный удлинитель, который удобно взять на природу или в дорогу для зарядки тех устройств, которые вы тоже можете, условно, взять в дорогу.

Где поставить зарядную станцию в квартире, чтобы было безопасно

Инженер обратил внимание, что все производители советуют устанавливать зарядные станции подальше от мест постоянного пребывания людей. Их не стоит размещать на кухне или в гостиной - лучше выбрать отдельное техническое помещение, где устройство не будет создавать риска для опасности.

"Зарядные станции нужно ставить на балконах, в технических помещениях, чтобы в случае взрыва или возгорания, как это случилось недавно в Ивано-Франковске, вы могли безопасно выйти из помещения", - объясняет Король.

Также зарядную станцию следует отсоединять, когда уровень заряда приближается к 100%, ведь держать ее подключенной к зарядке дольше четырех часов - опасно. По словам инженера, чрезмерная зарядка может привести к перегреву аккумуляторов или выходу из строя блока питания.

"Если вы видите, что зарядная станция зарядилась до 95%, ее можно уже отключать. Все мы видели, как блоки питания от ноутбука, мобильных телефонов горят, то есть любую станцию нельзя оставлять на зарядке дольше, чем на четыре часа", - говорит он.

По словам эксперта, зарядные станции могут взорваться в двух крайних случаях - во время полного заряда или глубокого разряда.

Нужен ли постоянный надзор за зарядной станцией

Один из важнейших аспектов, о котором часто забывают пользователи - правильное хранение зарядных станций. Если устройство не используется в течение месяца или двух, его следует разрядить примерно до 60%. Постоянное пребывание станции в полностью заряженном состоянии вызывает внутренние химические реакции, которые постепенно разрушают элементы питания. Если оставить ее заряженной на 100% более чем на год, аккумулятор начинает терять емкость, и вместо девяти часов работы, устройство может держать заряд значительно меньше, говорит инженер.

"То есть у нее сама емкость будет спадать. Также то же самое мы будем получать, когда она будет разряжена на ноль. В идеале 60% заряда должно быть, и раз в полгода - нужно полностью зарядить и разрядить устройство", - рассказывает эксперт.

Также, по его словам, зарядные станции следует хранить только в помещениях с контролируемой температурой - не выше +50 °C и не ниже примерно -5 °C. Влажность менее критична, ведь большинство современных моделей имеют защищенную, пролакированную электронику, однако оставлять станцию в сырых, неотапливаемых помещениях все же не рекомендуется, говорит Король.

"Если вы хотите покупать зарядную станцию для дома, выбирайте зарядные станции с LiFePo4. Если это домашняя станция - это лучшие аккумуляторы. От них много дыма и они довольно тяжелые, но они не взрываются. Если вам нужна мобильность, то есть вы постоянно путешествуете, лучше выбирать Li-NMC", - советует инженер.

справка Дмитрий Король Инженер-механик, руководитель компании "Лютый Power" Дмитрий Король - руководитель компании "Лютый Power", инженер-механик по образованию. Компания специализируется на разработке, производстве и ремонте зарядных станций, в том числе для военных. Основанный в апреле 2022 года, "Лютый Power" уже изготовил более 4,5 тысячи устройств. Дмитрий участвует в разработке новых моделей и консультирует команду в сложных технических случаях.

