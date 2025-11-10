Производителя бронеавтомобилей для ВСУ, ООО "УкрАрмоТех", подозревают в поставках продукции по завышенным ценам, а также - получении незаконной прибыли в более 25% от себестоимости, сообщает издание "Еспресо".

Об этом свидетельствует обнародованное в открытых источниках постановление Шевченковского районного суда г. Киева от 23 сентября 2025 года.

По данным в документе, "УкрАрмоТех" фигурирует в уголовном производстве от 14 апреля 2025 года: следствие ведут по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса о препятствовании законной деятельности ВСУ.

Видео дня

Согласно материалам дела, руководство компании ООО, связанное с материнской компанией "Укр АрмоТех", организовало закупку гражданских внедорожников Toyota Land Cruiser 79 single cab 4,2 в ОАЭ.

Машины закупали за $35,6 тыс., но стоимость каждой выросла до $59 тыс. после прохождения через ряд чешских компаний-посредников.

Так, в апреле-мае этого года в Украину ввезли 78 автомобилей общей стоимостью около $4,6 млн, когда их фактическая цена в ОАЭ не превышала $2,7 млн.

Таким образом, вероятно, компания поставляла украинским военным продукцию по завышенным ценам, и незаконную прибыль более 25% от себестоимости выводила через подконтрольных ФЛП.