Ударные дроны атаковали нефтебазу в районе железнодорожного вокзала населенного пункта Лиховская Ростовской области, сообщает тг-канал Exilenova+.

Как пишет "Милитарный", удар пришелся на участок, где расположена железнодорожная станция "Лихая" - узловая станция Северо-Кавказской железной дороги.

"Это узловая станция, расположенная на магистрали Москва - Ростов-на-Дону с ответвлением на Волгоград. Здесь содержится большое количество путей и значительные маневровые мощности, что позволяет активно использовать этот участок для военной логистики", - отмечается в сообщении.

В то же время рядом со станцией расположен резервуарный парк "Лиховская нефтебаза", который принадлежит компании "РН-Ростовнефтепродукт", с общим объемом хранилищ 26 400 м³.

Вероятно, именно она и стала целью удара во время атаки дронов.

Удары по России

Также сегодня стало известно об атаке морских дронов на порт Туапсе, тг-каналы пишут о попадании в один из кораблей.

В ночь на 9 ноября в Воронеже была объявлена ракетная опасность, под ударом была местная ТЭЦ, в нескольких районах пропадало электричество.

В ночь на 4 ноября дроны атаковали несколько российских регионов. Среди атакованных объектов был нефтехимический завод в республике Башкортостан.

Также взрывы прогремели в городе Кстово Нижегородской области РФ, в результате чего загорелась промзона в районе НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимического завода.

