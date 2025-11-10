Информация о полном огневом контроле россиянами логистических путей Сил обороны Украины или оперативном окружении города не соответствует действительности.

Логистика в Мирноград затруднена, но осуществляется, украинские войска уничтожают российских оккупантов на подступах к городу. Об этом в комментарии УНИАН сообщил майор Андрей Ковалев, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что оборона Покровско-Мирноградской агломерации продолжается. "Ситуация остается сложной и динамичной. Здесь враг задействует все имеющиеся резервы, но взамен только имеет огромные потери", - подчеркнул Ковалев.

Так, в Мирнограде украинские подразделения "уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к городу".

"Логистика в город затруднена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины или оперативное окружение города не соответствует действительности", - подчеркнул спикер.

Кроме того, накануне подразделениям, которые обороняют город, было доставлено необходимое вооружение и боеприпасы. Также была проведена ротация личного состава и эвакуация раненых. "Таким же образом обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в городе Покровск", - сказал Ковалев.

Он также отметил, что продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться в Покровске. В городе продолжаются поисково-ударные действия и уничтожаются позиции российских захватчиков в городской застройке.

Покровско-Мирноградская агломерация - что происходит

Как сообщал УНИАН, ранее в Институте изучения войны отметили, что темпы российского наступления в Покровске и вокруг него временно снизились. В то же время враг продолжает блокировать логистическое обеспечение украинских войск в Мирнограде.

Источник ISW в разведке предупредил, что украинские войска практически не имеют логистического обеспечения, поскольку россияне контролируют или ведут огонь по всем украинским линиям снабжения и подвоза боеприпасов. По словам источника, ВСУ больше не могут осуществлять логистику в Мирноград пешком из-за угрозы проникновения российских диверсионных групп, ударов беспилотников и мин.

