Детонатор может не сработать при плавной посадке дрона, однако при этом он остается на боевом взводе.

Все больше российских дронов "Гербера" стали попадаться с боевыми частями внутри. При этом россияне используют крайне опасную схему, когда детонатор активируется во время полета дрона, вследствие чего при ударе он срабатывает. Об этом рассказал Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке, на своей странице в Facebook.

Он также показал боевую часть с детонатором, которую нашел внутри одной из "Гербер".

"На одном фото БЧ ОФБЧ-2 с детонатором УЗ-2. На втором фото подключение БЧ внутри БПЛА", - отмечает он.

Видео дня

"Флеш" объясняет, что от полетного контроллера поступает сигнал на реле, которое замыкается и подает напряжение от трех аккумуляторов на разъем детонатора. Это, вероятно, происходит по критерию высоты.

"Этот сигнал не взрывает БЧ, как многие думают. Этот сигнал ставит детонатор на боевой взвод. Такая схема позволяет экипажу, который запускает "Герберу", не рисковать. То есть активация детонатора происходит во время полета. При ударе о землю детонатор срабатывает и БЧ взрывается", - объясняет специалист.

При этом он предупреждает: детонатор может не сработать при плавной посадке дрона, однако при этом он остается на боевом взводе.

То есть такой дрон ни в коем случае нельзя бросать или везти в багажнике, предостерегает он.

"Основная ошибка, которая может стоить жизни: это не электродетонатор. Не надо думать, что вы откусили провода или отключили разъем и все будет хорошо. Детонатор БЧ уже находится в боевом положении", - отмечает 2Флеш".

"Этот детонатор также имеет контакты самоликвидации, поэтому, какую гадость в будущем может придумать противник, никто не знает", - добавил специалист.

"Флеш" о российских дронах

Ранее специалист сообщал, что россияния испытывают новую тактику применения FPV-дронов, в рамках которой связь обеспечивается через украинскую сеть мобильной связи.

Дрон-матка "подвозит" малые беспилотники в зону стабильного покрытия LTE-связи, после чего FPV-дроны могут поражать цели на дополнительном расстоянии в 5-10 км от места их "высадки".

Вас также могут заинтересовать новости: