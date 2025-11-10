К этому времени появятся и аналогичные смартфоны от Android-производителей.

Apple планирует впервые оснастить iPhone фронтальной камерой, встроенной в экран, к 2027 году. Новое решение позволит полностью отказаться от выреза или Dynamic Island, сделав экран действительно безрамочным. Эксклюзивной информацией поделился авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

Сообщается, что iPhone 18, который выйдет в 2026 году, получит лишь слегка уменьшенный Dynamic Island – без подэкранной камеры. В результате этого, смартфон также получит уменьшенную "металинзу" для системы Face ID.

Digital Chat Station также пишет, что производители Android-смартфонов постараются внедрить аналогичные решения примерно в тот же период, чтобы не уступать Apple по уровню технологий и дизайна.

При этом у китайских брендов есть преимущество: они уже несколько лет тестируют подобные решения. Например, Nubia использует подэкранные камеры в своих игровых смартфонах RedMagic, а Xiaomi еще в 2021 году представила Mi MIX 4 с фронтальной камерой под экраном.

В целом, 2027-й год для Apple станет особенным – тогда исполнится 20 лет с момента релиза оригинального iPhone. По слухам, юбилейная серия получит название iPhone 20, пропустив номер 19, и принесет заметные изменения во внешнем виде устройств.

Ранее стало известно, что Apple работает над вторым поколением iPhone Air, несмотря на провал первого смартфона. И если верить слухам, в этот раз он получит две задние камеры, решил главный недостаток оригинала.

Также в сети пишут, что начиная с 2026 года Apple разделит свою линейку iPhone между осенним и весенним запуском. iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, Pro Max и складной iPhone выйдут осенью 2026 года, в то время как стандартные iPhone 18 и iPhone 18e стоит ждать только весной 2027-го.

