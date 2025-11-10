Такие тренировки должны сократить общий срок обучения пилота.

Microsoft и Boeing представили новый инструмент для подготовки пилотов - Virtual Airplane Procedures Trainer, созданный на основе технологий Microsoft Flight Simulator и облачной платформы Azure. Систему показали на саммите European Aviation Training Summit в Португалии.

Как сообщает Boeing, тренажёр предназначен для использования в лётных школах и центрах подготовки. Он позволяет отрабатывать процедуры и взаимодействие с приборами в виртуальной кабине, максимально приближённой к реальной.

Проект призван сократить время, которое пилоты тратят на знакомство с системами самолёта перед переходом к полноценным физическим симуляторам.

В основе лежит движок Flight Simulator, известный своим точным моделированием аэродинамики, погодных условий и поведения самолётов. На этом уровне точности Boeing и Microsoft выстроили систему, где инструктор может настраивать сценарии, следить за действиями курсанта и анализировать ошибки.

На сайте Boeing выставлено видео, где показано, как курсанты отрабатывают запуск систем, руление, взлёт и работу с приборами в условиях ограниченной видимости. Все данные синхронизируются через Azure, что позволяет проводить обучение как локально, так и дистанционно.

Вице-президент Microsoft по производству и мобильности Даян Родригес заявил, что цель партнёрства ускорить процесс обучения, повысить уверенность пилотов и сделать безопасность ключевым элементом программы.

