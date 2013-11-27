ООН приняла резолюцию против слежки в сети, уравняв права человека офлайн и онлайн

Как передает РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе организации.

Проект резолюции был вынесен на рассмотрение в конце октября Германией и Бразилией после скандала с использованием в шпионских целях диппредставительств США и Австралии, о чем со ссылкой на информацию, предоставленную экс-сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом, написала газета Sуdney Morning Herald. Ранее обнародованная СМИ информация Сноудена стала причиной напряженности в отношениях США с Германией, Францией, Испанией, Бразилией, Мексикой и другими государствами.

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"Генеральная Ассамблея подтверждает, что те же права, которые человек имеет в офлайновой среде, должны также защищаться и в онлайновой среде, особенно право на неприкосновенность личной жизни", - говорится в сообщении.

Кроме того, в документе содержится призыв Генассамблеи к государствам "провести обзор процедур, практики и законодательства, касающихся слежки за сообщениями, их перехвата и сбора личных данных". Также в принятой резолюции есть призыв к Верховному комиссару ООН по правам человека подготовить доклад о защите права на неприкосновенность личной жизни.