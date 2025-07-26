Оккупант был уничтожен на Восточном направлении.

Силы обороны Украины уничтожили командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии армии РФ. Как сообщили в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", российский оккупант командовал штурмовыми действиями в Харьковской области.

Отмечается, что полковник был уничтожен на Восточном направлении.

"По оперативной информации, воины Сил обороны уничтожили командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева, который командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении", - говорится в сообщении ОСУВ "Хортица".

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Ситуация на Харьковском направлении - последние новости

Ранее офицер отделения планирования 13 бригады НГУ Хартия Алексей Разумный рассказал, что на Харьковщине враг пытается растянуть украинские силы. По его словам, оккупанты это делают для того, чтобы спровоцировать резервы и подготовить условия для более масштабных действий.

"Где-то со времен Курской операции противник больше стал уделять внимание ударам по логистике, пытается действовать на большую глубину, используя для этого дроны на оптоволокне, ударные дроны, и поэтому это иногда долетает практически до Харькова", - рассказал Разумный.

В то же время командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил, как россияне меняют тактику на Харьковщине. Он отметил, что сейчас новой тактикой врага является использование беспилотников на оптоволокне, а также применение относительно дешевых тактических беспилотников "Молния".

"Противник пытается прицельно определять расположение личного состава, выполняющего задачи по пилотированию беспилотных летательных аппаратов, тех, кто пилотирует "Мавики" - из числа Сил обороны, тех, кто пилотирует FPV-дроны-камикадзе и наносит по ним прицельное огневое комбинированное поражение - как беспилотниками, так и авиацией", - отметил Федоренко.

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