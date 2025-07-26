Латвийская певица ранее просто высказывалась о том, что война должна как можно быстрее закончиться.

Продолжается фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous в Юрмале. В нем принимает участие множество артистов, включая даже украинских — Алексей Потапенко, Настя Каменских, Олег Кензов.

Но интересно здесь не это, а высказывания самой Вайкуле. На фестивале звезда призвала дать Украине больше оружия для противодействия российской агрессии, передает "Новини.Live"

"Самое главное, наверное, сегодня, не скажу ничего нового — чтобы закончилась война. Ничего нет важнее, чем это. Поэтому будем все держать кулачки за то, чтобы война закончилась", - отметила она.

После этих слов ведущий постарался вернуться к главной теме фестиваля — к музыке, но у него ничего не получилось. Он заявил, что "конечно, музыка нам во всем этом помогает". На что Вайкуле ему ответила: "Лучше дайте оружия Украине. А музыку мы всегда споем".

Лайма Вайкуле - что еще известно

Ранее УНИАН сообщал, что певица думает о войне. Вайкуле в одном из интервью отметила, что не может обидеть ни муравья, ни ребенка, ни собаку. В то же время в России ее выставляют каким-то "воином", который готов бороться против оккупантов.

"Чего мы добились благодаря этой войне? Что русского языка станет намного меньше?", - отметила она.

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