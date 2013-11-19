Немецкие ученые хотят дать Сноудену степень почетного доктора

С подобной инициативой выступил профессор с факультета философии Ростокского университета в Германии Ханс-Юрген фон Вензирски, пишет Интерфакс.

"Мы уже несколько месяцев очень активно следили за разоблачениями г-на Сноудена, и мы считаем, что в этом случае происходят крайне важные вещи, что касается обнародования этих программ прослушивания", - сказал ученый.

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По его словам, пока сделана только заявка на рассмотрение возможности присвоения степени, по которой органы университета в настоящее время проводят процедуру научного рассмотрения.

"Согласно нашим правилам, степень почетного доктора может быть присвоена, если кандидат имеет соответствующие научные достижения, и сейчас как раз обсуждается вопрос, можно ли назвать достижения г-на Сноудена научными", - отметил профессор фон Вензирски.

Сноуден в 2013 году распространил информацию о программах наблюдения американских спецслужб, в США его обвиняют в незаконном разглашении секретных сведений. Он прибыл в Россию в июне этого года транзитом из Гонконга, но задержался в московском аэропорту "Шереметьево". Первого августа Сноуденом было предоставлено убежище в России сроком на год, а с ноября он получил работу по поддержке большого сайта.