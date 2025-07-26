Трамп позвонил исполняющему обязанности премьеру Таиланда и призвал к прекращению огня с Камбоджей.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсетях, что поговорил с премьер-министрами Камбоджи и Таиланда. По его словам, обе страны готовы немедленно прекратить огонь.

"Я только что поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда, и это был очень хороший разговор. Мы ведем торговлю со странами, но не хотим заключать никаких соглашений, пока они воюют, и я им об этом сказал. Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира. Сейчас я собираюсь передать это сообщение обратно премьер-министру Камбоджи", - заявил он.

Как сообщает газета The Nation, ВС Таиланда и Камбоджи временно прекратили боевые действия в приграничных районах, но из-за проливных дождей, а не вмешательства Трампа.

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Конфликт между Камбоджей и Таиландом

Ранее Таиланд и Камбоджа обвинили друг друга в начале боевых столкновений на границе двух стран. Столкновения начались рано утром 24 июля возле спорного храма Та Моан Тхом на границе двух стран.

Власти провинции Сурин в Таиланде заявили, что Камбоджа обстреляла из артиллерии один из населенных пунктов, в результате чего погибли два местных жителя. В армии Таиланда заявили, что камбоджийские войска открыли огонь, в результате чего ранения получили два тайских солдата.

При этом представитель министерства обороны Камбоджи заявил, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение, и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны.

Продолжающийся пограничный конфликт уже унес жизни как минимум 33 человек и вынудил более 150 тысяч покинуть свои дома. Впервые столкновения произошли в прибрежном районе Трат, около популярных курортов, где границы двух стран сходятся у Сиамского залива.

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