В Венесуэле рост цен решили сдерживать при помощи войск

Венесуэльские власти используют армию для поддержки экономики. Чтобы обуздать рост цен в стране, к магазинам приставили войска, сообщает the Guardian.

Президент Николас Мадуро предупредил, что его политика направлена на остановку роста цен в магазинах по продаже обуви, одежды, электроники и других товаров.

"Мы не можем просто закрыть бизнес; владельцы должны пойти в тюрьму", - заявил Мадуро в телевизионном выступлении.

Принудительные предрождественские скидки привлекли длинные очереди покупателей, некоторые из которых ночевали под магазинами, чтобы дождаться выгодных покупок.

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Мадуро, который занял пост после Уго Чавеса в апреле этого года, утверждает, что страна ведет "экономическую войну", развязанную ЦРУ, оппозицией и другими врагами.

Мадуро объявил о создании Министерства высшего социального счастья и активизировал контроль за так называемыми спекулянтами.

Последними жертвами политики президента стали сети по продаже бытовой техники. Пятерых менеджеров магазинов арестовали за "чрезмерный заработок" и воровство, после чего Мадуро призвал народ опустошить магазины.

"Это для блага народа", - сказал он. - "Ничего не оставляйте на полках, ничего на складах... Пусть ничто не остается в наличии!".

После волны открытых грабежей власти отправили в магазины войска, которые вынудили реализаторов снизить цены на 60%.

Экономика Венесуэлы страдает от 50%-ой инфляции, а доллар на черном рынке стоит в девять раз больше, чем по официальному курсу. Хотя Венесуэла является крупным экспортером нефти, остальные отрасли экономики очень слабы.