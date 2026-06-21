Беременная Витвицкая умилила сеть трогательными кадрами с мужем-военным

Ведущая во второй раз вышла замуж.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая ждет первенца и во второй раз вышла замуж, поделилась новыми трогательными кадрами со своим супругом, военнослужащим Алексеем Ситайло.

В своем Instagram ведущая опубликовала милое видео с возлюбленным, которое, судя по всему, было снято после церемонии бракосочетания.

"Наш день", - коротко подписала ролик Соломия.

Видео дня

Напомним, как писал УНИАН, 20 июня 46-летняя украинская ветущая Соломия Витвицкая во второй раз вышла замуж за своего избранника Алексея Ситайло, который на данный момент служит в Силах обороны Украины.

Сейчас новоиспеченные супруги готовятся впервые стать родителями.

16 июня Витвицкая отметила 46-летие, растрогав откровенным признанием:

"Год назад я не представляла, каким будет этот день. А сегодня встречаю его с любовью в сердце, людьми, которых выбрала сама, и самой большой надеждой, которую только можно носить под сердцем. Спасибо всем, кто рядом – вы делаете меня счастливее, и спасибо всем хейтерам – вы делаете меня сильнее".

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