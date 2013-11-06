В Венесуэле учредили день любви и верности Чавесу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил 8 декабря официальным днем любви и верности Уго Чавесу.
Соответствующий указ был опубликован 4 ноября в Gaceta Oficial, официальном печатном органе правительства Венесуэлы, сообщает Лента.ру.
Официальное название нового праздника — «День верности и любви к Верховному главнокомандующему Уго Чавесу и к Родине». Выбор даты обусловлен тем, что 8 декабря 2012 года Чавес последний раз перед смертью выступил с обращением к народу Венесуэлы.
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В указе отмечается, что Чавес «сумел преобразовать Венесуэлу, еще 20 лет назад погруженную во мрак капитализма». В тексте также содержатся указания провести 8 декабря памятные мероприятия по всей стране и просьба «отдать дань уважения наследию Чавеса делами и мыслями».
Как отмечает агентство Reuters, первое празднование дня верности и любви к Чавесу совпадет с региональными выборами в Венесуэле. Как ожидается, выборы покажут, насколько сильна поддержка Мадуро в провинции.
Предыдущий президент Венесуэлы Уго Чавес скончался от рака в марте 2013 года после нескольких месяцев лечения на Кубе. Уже будучи больным он объявил вице-президента страны Николаса Мадуро своим преемником.