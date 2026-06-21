Вакарчук в День отца показал подросших детей: как выглядят сын и дочь музыканта (фото)

Музыкант нежно поблагодарил маму малышей и свою возлюбленную Евгению Яцуту.

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в День отца 2026 впервые за долгое время показал своих заметно подросших детей - сына Ивана и дочь Соломию, родившихся с разницей в год.

"Я никогда не думал, что у меня будут самые лучшие дни на Земле. Вот когда они прекрасны просто потому, что они есть. Но именно такими стали для меня дни рождения Ивана и Соломийки… Родившиеся с разницей в год и два дня, они всегда отмечают их вместе. И растут вместе. И учатся вместе. Слово "вместе" - это о них", - откровенно признался Вакарчук в подписи к опубликованному в Instagram редкому фото детей.

При этом музыкант нежно поблагодарил маму малышей и свою возлюбленную - продюсера Евгению Яцуту:

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"Единственное, чего, как папа, я им желаю, – чтобы они прожили долгую, счастливую и наполненную светом жизнь. А чего еще может желать отец? Их счастье – мое счастье! А еще я очень благодарю их прекрасную маму Женю. И в их дни рождения. И каждый день".

Напомним, как писал УНИАН, Вакарчук показал редкие семейные фото с детьми в документальном фильме "Океан Ельзи: Спостереження Шторму".

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