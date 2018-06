В России около 50% процентов взрослых не умеют пользоваться компьютером

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные международного исследования PIAAC, которое в России провела Высшая школа экономики при участии Минобрнауки РФ.

В программе международной оценки компетенций взрослых (Programme for the International Assesment of Adult Competences, PIAAC) приняли участие более 157 тысяч респондентов из 24 стран-участниц и стран-партнеров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В исследовании участвовали более 5 тысяч россиян в возрасте от 16 до 65 лет из почти 100 населенных пунктов.

По теме: Украина входит в пятерку мировых лидеров по экспорту ПО - депутаты

В рамках программы PIAAC проводится оценка компетенций взрослого населения в трех областях: грамотности в области чтения, математической грамотности и способности решения задач в технологически насыщенной среде.

Исследование показало, что во многих странах большая часть населения не имеет опыта обращения с компьютером или пользуется им неуверенно. При этом значительная часть жителей России - 48,5% взрослых в возрасте от 16 до 65 лет - соответствуют данному описанию.

"В нашей стране среди взрослых, имеющих минимальные компьютерные навыки, необходимые для проведения процедуры компьютерного тестирования, 48,5% находятся на самом низком уровне по шкале компетенций в области решения задач в технологически насыщенной среде", - говорится в документе. В целом исследователи отмечают некоторое отставание россиян в этом компоненте от представителей развитых стран мира.

Согласно данным PIAAC, средний балл по грамотности в области чтения для России (275 баллов) выше среднего балла стран-членов ОЭСР (273). В Японии средний балл по грамотности в области чтения самый высокий среди всех участников исследования и равен 296. На втором месте Финляндия со средним баллом 288, и на третьем - Нидерланды (284). Наименьшее количество баллов по грамотности в области чтения получили Испания (252) и Италия (250).

Средний балл по математической грамотности для России (270) незначительно отличается от среднего балла стран-членов ОЭСР (269). Наибольшую математическую грамотность проявили японцы (288) и финны (282), меньше всего в математике разбираются жители США (253), Испании (247) и Италии (246).