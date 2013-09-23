Украина входит в пятерку мировых лидеров по экспорту ПО - депутаты

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития индустрии программной продукции и реализации национального проекта "Технополис" - создание инфраструктуры инновационного развития и высоких технологий" и его составляющих", внесенного в ВР народными депутатами от Партии регионов Валерием Омельченко и Игорем Шаровым.

Отмечается, что существующие законодательные условия, в том числе налоговое законодательство, существенно ограничивают привлекательность Украины для развития бизнеса в сфере высоких технологий. В качестве примера авторы законопроекта приводят факт, что сегодня в Украине функционирует только один научно-исследовательский центр ведущей международной корпорации, в то время как, например, в Израиле (население 8 млн человек) их существует 290, в Чехии (население 10,5 млн человек) - 49.

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По данным Государственной службы статистики Украины, на сегодняшний день в этой сфере работает около 2 тысяч предприятий, чей общий валовой доход составляет около 12 млрд грн в год.

Количество специалистов, занятых в сфере ІТ, составляет около 200 тысяч человек. Экспорт услуг этой сферы составляет около 9,5 млрд грн.

«Сейчас Украина имеет высокие шансы стать наиболее привлекательной страной-=поставщиком программного обеспечения. Однако на этом пути украинским предприятиям приходится выдерживать жесткую международную конкуренцию» , - отмечается в документе.

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Целью законопроекта является создание условий для ускоренного развития интеллектуально емкого бизнеса в пределах составляющих национального проекта "Технополис", поддержка субъектов индустрии программной продукции в Украине, привлечение прямых иностранных инвестиций, внедрения новейших технологий и лучшего мирового опыта, создание новых высокопроизводительных рабочих мест, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, стимулирование экспорта, рост ВРП и ВВП, создание новых источников пополнения бюджетов всех уровней, рост благосостояния населения и социальная стабильность.

Предполагается, что за счет реализации национального проекта "Технополис" удастся привлечь в экономику Украины частных инвестиций как минимум на 11,5 млрд. грн; произойдет рост ВВП за счет производства продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности суммарная годовая выручка предприятий участников составит до 15 млрд. грн; увеличатся объемы национального экспорта минимум на 8,8 млрд. грн и изменится его структура за счет роста доли высокотехнологичной продукции; будут созданы новые высокотехнологичные компании и до 75 тысяч. рабочих мест для высококвалифицированных работников.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко выразил надежду, что народные депутаты примут законы, обеспечивающие благоприятные условия для работы отрасли информационных технологий и поддержку научной, научно-технической и инновационной деятельности в целом.