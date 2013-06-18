Эксперт: угрозой для Польши является не Россия и не сланцевый газ

Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на результаты исследования Национального банка Польши (NBP).

"Это миф, что более 2 миллионов поляков, которые работают за рубежом, решили пустить там корни. Многие из них просто бегут от безработицы", - отмечает газета и замечает, что большинство польских заробитчан до выезда на заработки зарабатывали менее 500 евро в месяц.

Сейчас больше всего зарабатывают польские граждане, работающие в Германии, которая открыла свой рынок труда для них с мая 2011 года: почти 2 тысячи евро (до налогообложения).

В самой популярной среди заробитчан из Польши Великобритании, где работает почти 600 тысяч поляков, они зарабатывают в среднем 1200 евро.

Газета отмечает, что заробитчане работают за рубежом от нескольких месяцев до более года и пересылают около половины заработанных там денег домой.

GW напомнила, что в прошлом году трудовые мигранты отправили в Польшу более 4 млрд евро, заметив, что этот уровень - несмотря на мировой экономический кризис - сохраняется с 2009 года.

"Для нашей экономики деньги эмигрантов имеют большое значение. Сумма не является какой-то слишком большой. Это 1,2-1,5% ВВП, но это деньги, которые тратятся на потребление, стабилизируют его в более сложные времена", - отмечает представитель NBP.

В число самых популярных среди поляков стран для выезда на заработки, кроме Германии и Великобритании, где всего работает 1,1 млн польских граждан, входят Ирландия, Голландия и Италия.

Мачей Душчик из Института социальной политики и Центра исследований эмиграции Варшавского университета сказал газете, что польское правительство должно поощрять возвращение поляков и делать Польшу более привлекательной для поселения в ней граждан других стран.

"Угрозой для Польши является не Россия, сланцевый газ или его нехватка, а демография. Поэтому единственным решением является демографический микс", - сказал эксперт.

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Как сообщал УНИАН, с середины 2007 года польская власть значительно упростила доступ на рынок труда Польши для иностранцев, чтобы компенсировать массовый отток трудовых ресурсов в другие государства Евросоюза, который начался в 2004 году.

Больше всего введенными упрощениями воспользовались граждане Украины, которые получают свыше 90% заявок на трудоустройство в Польше и являются абсолютными лидерами по количеству выданных разрешений на работу.