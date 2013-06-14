Украина - среди шести стран, население которых к 2050 году сократится на 15%

Как сообщает Радио «Свобода», таковы итоги отчета о перспективах народонаселения.

Самым стабильным является прирост в развивающихся странах, а наиболее стремительно население будет расти на африканском континенте (увеличится почти вдвое до 2050 года).

Количество населения зажиточных стран останется фактически без изменений.

По еще более долгосрочному прогнозу, к 2050 году землян уже будет 9,6 млрд.

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Украина, а также Россия, Беларусь, Болгария, Куба и Румыния, – среди стран, количество населения которых к 2050 году сократится на 15%.

Кроме того, в ООН посчитали, что Китай, который в настоящее время является наиболее населенной страной (почти 1,4 млрд человек), уступит свое лидерство Индии.