Американская киноакадемия в 85-й раз назовет лауреатов «Оскара»

Как сообщает РИА «Новости», судьба «Оскаров» уже предопределена - на самой главной церемонии года лишь вскроют конверты с именами победителей.

Среди претендентов на звание "Лучший фильм 2012 года" фигурируют политический триллер Бена Аффлека "Операция "Арго" (Argo), "Любовь" (Amour) Михаэля Ханеке, вестерн Квентина Тарантино "Джанго освобожденный" (Django Unchained), биографический фильм Стивена Спилберга "Линкольн" (Lincoln), драма Кэтрин Бигелоу "Цель номер один" (Zero Dark Thirty), посвященная операции по устранению Усамы бен Ладена, драма Энга Ли "Жизнь Пи" (Life of Pi), драматическая комедия "Мой парень - псих" (Silver Linings Playbook) Дэвида Расселла, фантастическая драма "Звери дикого юга" (Beasts of the Southern Wild) Бена Зайтлина, экранизация одноименного романа Виктора Гюго "Отверженные" (Les Miserables) Тома Хупера.

Явный фаворит нынешнего года - фильм Б.Аффлека - уже собрал больше всех наград на различных американских кинематографических конкурсах (включая "Золотой глобус"). Фильм погружает зрителей в реалии операции по освобождению в Тегеране в 1978 году сотрудников американского посольства, нашедших убежище в доме канадского посла. Сам Б.Аффлек исполнил главную роль агента ЦРУ.

Впрочем, самый вознагражденный критиками создатель не попал в пятерку лучших режиссеров года, в который включены С.Спилберг, Д.Расселл, Э.Ли, М.Ханеке и Б.Зайтлин. С.Спилберг, по традиции, создал самый кассовый фильм года - его "Линкольн" на текущий момент собрал в кинотеатрах США 144 миллиона долларов.