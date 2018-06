В Гааге открылся международный финансовый трибунал

В Гааге начал свою работу международный финансовый трибунал.

Как пишет Лента.Ruсо ссылкой на The Financial Times, новая судебная организация, которая получила название PRIME Finance (Panel of Recognized International Market Experts in Finance), будет служить для разбора сложных финансовых споров между инвесторами, компаниями и государствами.

Как отметил глава новой инстанции Джеффри ГОЛДЕН, национальные суды в большинстве случаев не в состоянии урегулировать сложные финансовые споры. По его словам, зачастую такие суды затягивают процессы и выносят непредсказуемые вердикты, причем другие страны не признают их юрисдикцию.

Дж.ГОЛДЕН отметил, что услугами PRIME Finance могут пользоваться контрагенты соглашений, центральные банки и "все, кому услуги трибунала покажутся полезными".

Суд намерен привлечь около сотни экспертов по финансовым рынкам для помощи в спорах, связанных с различными финансовыми инструментами.

FT отмечает, что призывы создать международный финансовый трибунал стали звучать чаще после кризиса 2008 года и банкротства банка Lehman Brothers. Суды в Лондоне и Нью-Йорке разбирали споры, связанные с крахом банка, традиционным способом. В итоге некоторые решения противоречили друг другу, а некоторые не признавались на территории другого государства.