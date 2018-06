Идти к президенству Хиллари Клинтон поможет песня Селин Дион

Сенатор Хиллари Клинтон, которая ведет борьбу за кресло президента США, объявила, что гимном ее избирательной кампании будет песня Селин Дион You and I ("Ты и я").

В течение месяца на сайте Хиллари Клинтон шел опрос, в котором приняли участие около 200 тыс. человек.

Песня Селин Дион победила другие предложенные композиции, в частности, Beautiful Day группы U2, передает Би-би-си.

Сенатор-демократ Клинтон записала свое заявление в виде пародии на популярный американский сериал "Семейка Сопрано".

Ранее песня "Ты и я" использовалась авиакомпанией Air Canada. В ней есть такие слова: "You and I, we`re meant to fly. Higher than the clouds we`ll sail across the sky" ("Ты и я, мы должны летать по небу выше облаков").

Некоторые представители республиканской партии указали на тот факт, что Селин Дион родилась в Канаде, и поставили под сомнение патриотизм сенатора от Нью-Йорка.

Некоторое время назад имя Хиллари Клинтон попало в заголовки новостей после того, как запись вяло исполненного ей американского гимна была выложена в интернете.

Клинтон пообещала не исполнять песню, победившую в голосовании, на публике, "если только я не выиграю (выборы)".

По мнению некоторых наблюдателей, решение привлечь американцев к выбору гимна предвыборной кампании - это попытка приблизить избирателя к Хиллари Клинтон, которая кажется некоторым напыщенной и холодной.