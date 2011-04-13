Европейский суд признал незаконной ликвидацию партии в России

Европейский суд по правам человека признал незаконной ликвидацию Республиканской партии России и обязал российские власти выплатить компенсацию судебных издержек в 7 тысяч евро.

В постановлении суда отмечается, что Россия нарушила статью 11 Европейской конвенции о праве на свободу собраний и объединений.

Судьи сочли необоснованным роспуск партии из-за малой численности, поскольку меньшинства тоже должны иметь возможность участвовать в политической жизни. В сообщении ЕСПЧ отмечается, что требования к численности партии в России - самые высокие в Европе.

Республиканская партия России была образована в 1990 году. Она входила в оппозиционную коалицию "Другая Россия", отмечает Радио Свобода. В 2006 году министерство юстиции приняло решение о роспуске партии, поскольку та насчитывала менее 50 тысяч человек. В мае следующего года по решению Верховного суда партия была лишена регистрации.

"Такое решение впервые было принято в отношении российской партии. Это очень хорошая новость, мы создали судебный прецедент", - прокомментировал решение суда бывший сопредседатель партии Владимир Рыжков.

Если Россия не обжалует вердикт Страсбургского суда, он вступит в силу через три месяца.