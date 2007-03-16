Пентагон пустит россиян и украинцев на объекты своей ПРО

Украинские и российские специалисты смогут наблюдать за установлением объектов американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии, если будет согласие правительств этих стран. Об этом заявил Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР сегодня на пресс-конференции по вопросам реализации программы корпорации «Вызовы тысячелетия».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Посла, директор американского агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Генри ОБЕРИНГ, находясь в Украине сказал, что это хорошая идея, которая будет развиваться в дальнейшем украинской, российской, польской и чешской сторонами.

Посол также напомнил, что Г.ОБЕРИНГ подчеркнул, что США хотят быть прозрачными в отношении подготовки и осуществления программы ПРО.

В то же время В.ТЕЙЛОР добавил, что посещение и наблюдение военным персоналом Украины, России или других стран, а также представителей, которые занимаются вопросами безопасности, может иметь место только тогда, когда эти объекты будут установлены.

При этом он отметил, что Польша и Чехия еще должны дать согласие на установку этих объектов. Потом с согласия польской и чешской сторон, которые будут иметь суверенное право обслуживания и контроля над этими объектами, представители Украины и России будут иметь право наблюдать за установкой этих объектов.

В.ТЕЙЛОР также отметил, что США уже приглашали представителей России посмотреть аналогичные объекты ПРО на Аляске.

Кроме того, Посол сообщил, что США уже передали техническую информацию об установлении таких объектов ПРО украинским и российским правительствам.