Сенат США разрешил включить в НАТО Грузию и Украину

Сенат США одобрил сегодня законопроект, позволяющий включить в состав НАТО еще 5 стран, сообщает Associated Press. Это - Албания, Хорватия, Македония, Грузия и Украина.

Как сообщалось, Палата представителей одобрила этот законопроект 6 марта 2007 г. Теперь для вступления в силу ему не хватает только подписи президента Джорджа БУША.

Член комиссии по иностранным делам конгресса республиканец Ричард ЛУГАР заявил, что включение новых членов в НАТО будет "успехом для Европы, НАТО и США в продолжении расширения территории мира и безопасности".

Он также отметил, что Албания, Хорватия и Македония добились значительных успехов в реформах, которые предусматривает "План действий по подготовке к членству в НАТО", принятый этими странами в 2002 г. "К сожалению, Грузия и Украина пока не являются членами этой программы, однако и они продемонстрировали заметный прогресс", - добавил конгрессмен.

Он также пояснил, что одобренный законопроект позволит оказать названным странам содействие в реализации основных принципов демократии, совершенствовании обороны и осуществлении реформ в области экономики.