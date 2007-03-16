Президент возвращается в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил двухдневный официальный визит в Королевство Дания и отбыл в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита Президент Украины встретился с королевой Дании Маргете Второй, премьер-министром Дании Андресом ФОГ РАСМУССЕНОМ, спикером парламента Кристианом МАЙДАЛЕМ.

Также глава государства выступил перед членами датского общества внешней политики, представителями политических и общественных кругов Королевства Дания, представителями дипломатического корпуса и СМИ.

Кроме того, глава Украинского государства выступил перед представителями деловых и банковских кругов Украины и Королевства Дания.

Во время визита В.ЮЩЕНКО в Данию был подписан ряд двусторонних документов, в частности, об упрощенном порядке оформления виз для отдельных категорий украинских граждан, о реадмиссии и другие.