Россия и НАТО обсуждают в Литве вопросы сотрудничества

Встреча высокопоставленных представителей рабочей группы Совета Россия-НАТО (СРН) по оборонным реформам и сотрудничеству проходит в Вильнюсе.

Как сообщили в пресс-службе НАТО, участники заседания обсуждают конкретные проекты обеспечения оперативной совместимости между вооруженными силами России и стран-членов НАТО в условиях проведения военной реформы в РФ и трансформации альянса. В частности, стороны рассмотрят вопросы, связанные с выполнением программы сотрудничества СРН на текущий год и взаимодействие между военными на период 2008-2012 годов.

Во встрече в Вильнюсе принимают участие представители министерства обороны и Генштаба России, российской миссии при НАТО, а также высокие чины военных ведомств государств альянса во главе с генеральным секретарем НАТО по оборонным вопросам Джоном Колстоном. Предыдущая встреча рабочей группы СРН на высоком уровне проходила в 2004 году в Варшаве.

РИА "Новости"