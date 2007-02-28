Открытие представительства Крыма в России противоречит законодательству

И.о. министра иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО заявляет, что открытие представительства Крыма в России, о котором заявлял народный депутат Украины Леонид ГРАЧ, противоречит законодательству Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

«Вызывает удивление, что один из народных депутатов не совсем знает действующее законодательство Украины, в котором четко записано, что субъекты федерации иностранных государств не имеют права открывать свои представительства в Украине, так же не имеют права открывать свои представительства за границей области, АРК, то есть административные субъекты, которые есть на территории Украины», - сказал В.ОГРЫЗКО.

По его словам, в этом вопросе нет никаких проблем. «Нужно нормально выполнять закон и не искать проблемы там, где их нет», - добавил В.ОГРЫЗКО.

По его словам, иностранные региональные представительства могут быть лишь в виде торговых миссий. «А представительства, которые имеют признаки иного характера, нашим законом не предусмотрены», - сказал и.о. министра.