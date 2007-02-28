Пирожки от принца Чарльза оказались вредней Биг Мака

Продукция, выпускаемая в Великобритании под королевской маркой "Duchy Originals", оказалась более вредной для здоровья, чем еда, продающаяся в McDonald`s. Как пишет газета The Daily Mail, отдельные продукты этой линии содержат больше калорий, соли и жиров. Такие выводы делаются, в частности, при сравнении Корнуолльского пирожка и Биг Мака.

Между тем, пищевая линия "Duchy Originals", которую контролирует принц Чарльз, позиционируется как производство экологически чистой и полезной пищи. Издание отмечает, что приведенное выше сравнение может стать поводом для обвинений Чарльза в лицемерии, поскольку принц считается борцом за здоровое питание. Наследник британского престола неоднократно выступал с критическими замечаниями в адрес ресторанов быстрого питания McDonald`s и даже говорил, что их следовало бы запретить.

Подобные замечания положили начало конфронтации принца с корпорацией., пресс-секретарь которой заявил, что ее представители "разочарованы" словами Чарльза. По словам секретаря, многие члены королевской семьи являются постоянными клиентами McDonald`s на протяжении многих лет. В частности, сыновья Чарльза, Уильям и Гарри посещали эти заведения со своей покойной матерью принцессой Дианой.

Впрочем, представители компании отказались сравнивать свою продукцию с королевской, сославшись на то, что выбор остается за потребителем.

Лента.ру