Пирожки от принца Чарльза оказались вредней Биг Мака
Daily Mail ответила на наезд принца на McDonald`s
|Продукция компании принца Уэльского Чарльза. Фото с сайта www.duchyoriginals.com
Между тем, пищевая линия "Duchy Originals", которую контролирует принц Чарльз, позиционируется как производство экологически чистой и полезной пищи. Издание отмечает, что приведенное выше сравнение может стать поводом для обвинений Чарльза в лицемерии, поскольку принц считается борцом за здоровое питание. Наследник британского престола неоднократно выступал с критическими замечаниями в адрес ресторанов быстрого питания McDonald`s и даже говорил, что их следовало бы запретить.
|Первая страница сайта www.duchyoriginals.com подтверждает, что компанию основал и контролирует принц Чарльз, наследник престола Великобритании.
Подобные замечания положили начало конфронтации принца с корпорацией., пресс-секретарь которой заявил, что ее представители "разочарованы" словами Чарльза. По словам секретаря, многие члены королевской семьи являются постоянными клиентами McDonald`s на протяжении многих лет. В частности, сыновья Чарльза, Уильям и Гарри посещали эти заведения со своей покойной матерью принцессой Дианой.
Впрочем, представители компании отказались сравнивать свою продукцию с королевской, сославшись на то, что выбор остается за потребителем.