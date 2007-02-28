США включили в черный список еще шестерых белорусских чиновников
16:14, 28 февраля 2007Мир
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Всего их уже 16
Белорусские чиновники не смогут проводить деловые и финансовые операции с американскими гражданами или фирмами.
Среди лиц, против которых вводятся персональные санкции США, - генеральный прокурор Петр Миклашевич и министр информации Владимир Русакевич. Вашингтон считает их ответственными за подрыв демократии в Беларуси, особенно в связи с президентскими выборами в 2006 году и давлением на оппозицию.
В целом, уже против 16 белорусских чиновников внедрены санкции США.
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