Россия и Украина обсудили ближайшие региональные конфликты

В Москве состоялось заседание Подкомиссии по вопросам урегулирования региональных конфликтов Подкомитета по международному сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, делегацию Украины на переговорах возглавлял председатель украинской части Подкомиссии, заместитель министра иностранных дел Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ.

В ходе заседания особое внимание было уделено перспективам возобновления переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате „5+2” (Республика Молдова, Приднестровье – стороны; Украина, Россия, ОБСЕ – посредники; ЕС, США – наблюдатели).

Стороны обменялись мнениями относительно ситуации, сложившейся вокруг конфликтов в Абхазии и Южной Осетии (Грузия) и Нагорном Карабахе (Азербайджанская Республика), а также обсудили вопросы определения статуса Косово. С украинской стороны подчеркивалась невозможность универсализации „Косовского прецедента”, в частности, применения в качестве примера для решения других региональных конфликтов.

По результатам заседания стороны подписали Протокол.