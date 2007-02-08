Ющенко договорился с Меркель про Януковича и Мороза
Канцлер приедет осенью
Осенью в Киеве состоится саммит Украина-ЕС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ в ходе встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.
А.МЕРКЕЛЬ отметила, что этот саммит состоится во время председательства Португалии в Европейском Союзе.
Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ также посетит Киев с официальным визитом осенью этого года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕРКЕЛЬ сообщила журналистам после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Берлине.
В то же время она не уточнила, будет ли проходить этот визит в рамках саммита Украина-ЕС.
В свою очередь Президент Украины В.ЮЩЕНКО выразил удовлетворение, что сегодня в ходе встречи удалось определить календарь двусторонних встреч.
В частности, по его словам, в ближайшее время в Германии с визитами побывают премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, а также министр экономики Владимир МАКУХА.