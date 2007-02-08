Глава Пентагона заявляет, что США должны быть готовы к войне с Россией

Роберт Гейтс

Защищая правомочность нового бюджета США на 2008 год, огромная часть которого предназначена для военных нужд, новый министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что США могут столкнуться с опасностью, исходящей от таких стран, как Россия и Китай.

"Кроме ведения войны с глобальным терроризмом, мы должны противостоять угрозам, с которыми сталкиваются США из-за ядерных амбиций Ирана и Северной Кореи и нечеткими позициями таких стран, как Россия и Китай, которые к тому же занимаются наращиванием вооружения", - отметил Гейтс.

Фото АР

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