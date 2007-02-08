Глава Пентагона заявляет, что США должны быть готовы к войне с Россией

11:48, 08 февраля 2007
Мир
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Министр защищает правомочность бюджета

Роберт Гейтс
Защищая правомочность нового бюджета США на 2008 год, огромная часть которого предназначена для военных нужд, новый министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что США могут столкнуться с опасностью, исходящей от таких стран, как Россия и Китай.

"Кроме ведения войны с глобальным терроризмом, мы должны противостоять угрозам, с которыми сталкиваются США из-за ядерных амбиций Ирана и Северной Кореи и нечеткими позициями таких стран, как Россия и Китай, которые к тому же занимаются наращиванием вооружения", - отметил Гейтс.

Фото АР

newsru

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