В доме миллиардера грабитель нашел чуть меньше 1000 долларов (фото)

Дом Эрнеста Рейди в Сан Диего, Калифорния. Фото АР

В США ограблен дом одного из богатейших людей страны, основателя финансовой компании Westcorp Эрнеста Рейди.

Вор, представившийся работником службы доставки, сумел пробраться в дом Э.Рейди, который в списке журнала Forbes находится на 140-м месте. Преступник связал домработницу и жену миллиардера клейкой лентой, после чего приступил к поиску наличности, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Еще через 2 часа домой прибыл и сам Эрнест Рейди, которого вор также связал.

В итоге грабитель провел в доме 5 часов, однако обнаружил чуть меньше 1000 долларов, после чего покинул здание. Миллиардеру удалось освободиться и вызвать полицию. Прибывшие врачи направили получившего небольшие повреждения Э.Рейди в больницу.

Стоит отметить, что Эрнест Рейди, который 2 года назад продал Westcorp корпорации Warchovia за 3 миллиарда 420 миллионов долларов, живет без охраны, предполагая, по-видимому, что его адрес никто не знает.