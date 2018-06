Израиль составил "черный список" международных организаций

Министерство по безопасности и стратегическим вопросам Израиля в воскресенье, 7 января, обнародовало список из 20 неправительственных организаций, представителям которых запретили въезд в страну, пишет Deutsche Welle.

Внесенные в список организации, утверждают власти Израиля, призывали к бойкоту страны из-за ее политики относительно палестинских территорий.

«Мы перешли от обороны к наступлению. Организации, которые выступают за бойкот, должны знать, что государство Израиль будет действовать против них и не позволит въезжать на территорию страны, чтобы навредить ее гражданам», - заявил министр по безопасности страны Гилад Эрдан.

В черном списке оказались организации, которые призвали бизнес, художников и университеты разорвать связи с Израилем и настаивали на санкциях против этой страны. В список попали, в частности, базирующаяся в Париже «Ассоциация франко-палестинской солидарности», британская благотворительная организация War on Want, «Американский комитет друзей на службе обществу» и другие. Все они якобы связаны с глобальным движением «Бойкот, изоляция и санкции» (Boycott, Divestment and Sanctions - BDS), который выступает за экономическое, культурное и политическое давление на Израиль с целью прекращения оккупации им палестинских территорий. Движение объединяет тысячи участников по всему миру.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря президент США признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. Это вызвало волну насилия на Ближнем Востоке. В результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками в Иерусалиме и на палестинских территориях погибли несколько протестующих.