Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп объявил о признании столицей Израиля Иерусалим. Об этом сообщает The New York Times.

"Я решил, что настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля", - заявил Трамп, подчеркнув, что Израиль имеет право сам определять свою столицу.

Читайте такжеПНА: "Мир заплатит высокую цену", если Трамп изменит статус Иерусалима

При этом он отметил, что принятое решение не означает ослабления приверженности США поиску долгосрочного мира в регионе. Он также отметил, что нынешний шаг не связан с решением спорных вопросов, в частности, о границах.

Напомним, что главы европейской и немецкой дипломатии предостерегали Трампа, что одностороннее признание Иерусалима столицей Израиля только помешает мирному урегулированию на Ближнем Востоке.