ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента РФ
У ЦИК было 5 дней, чтобы принять решение, однако на рассмотрение документов Навального комиссии понадобилось меньше суток.
ЦИК РФ отказал российскому оппозиционеру Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России.
Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, за это решение проголосовали 12 членов Центризбиркома. Еще один -воздержался.
Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.
«Поверьте, я убежден, что у нас нет ни малейших оснований сомневаться в справедливости нашего решения», — заявил член ЦИК Борис Эбзеев.
У ЦИК было 5 дней, чтобы принять решение, однако на рассмотрение документов Навального комиссии понадобилось меньше суток.
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На заседании Центризбиркома Алексей Навальный раскритиковал решение ЦИК, назвав его незаконным.
«Мои приговоры были проверены, и я доказал в ЕСПЧ, что эти приговоры были сфальсифицированы. Было специальное решение о том, что государство Российской Федерации не выполнило решение ЕСПЧ. И там отдельно прописано, что Навальный должен быть допущен к выборам», - заявил Навальный.
В ответ в ЦИК пояснили, что ЕСПЧ «не вправе отменять решения российских судов».
Политик особо подчеркнул, что за ним стоит множество людей, и решение ЦИК не допустить его до выборов «исключит миллионы людей из этих выборов».