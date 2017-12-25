ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента РФ

ЦИК РФ отказал российскому оппозиционеру Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, за это решение проголосовали 12 членов Центризбиркома. Еще один -воздержался.

Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

«Поверьте, я убежден, что у нас нет ни малейших оснований сомневаться в справедливости нашего решения», — заявил член ЦИК Борис Эбзеев.

У ЦИК было 5 дней, чтобы принять решение, однако на рассмотрение документов Навального комиссии понадобилось меньше суток.

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На заседании Центризбиркома Алексей Навальный раскритиковал решение ЦИК, назвав его незаконным.

«Мои приговоры были проверены, и я доказал в ЕСПЧ, что эти приговоры были сфальсифицированы. Было специальное решение о том, что государство Российской Федерации не выполнило решение ЕСПЧ. И там отдельно прописано, что Навальный должен быть допущен к выборам», - заявил Навальный.

В ответ в ЦИК пояснили, что ЕСПЧ «не вправе отменять решения российских судов».

Политик особо подчеркнул, что за ним стоит множество людей, и решение ЦИК не допустить его до выборов «исключит миллионы людей из этих выборов».