Навальный начал процедуру выдвижения в президенты РФ, несмотря на неуверенность в победе

Российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный начал процедуру выдвижения своей кандидатуры на пост президента России.

Об этом Навальный сообщил в своем блоге в понедельник, 18 декабря. Оппозиционер намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца, передает DW.com.

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Согласно закону РФ, для выдвижения кандидат должен провести собрание группы избирателей в составе не менее 500 человек. "Группа необязательно должна быть одна, и мы их проводим 20 штук в 20 городах страны… Сегодня утром соответствующие уведомления поданы (в региональные избирательные комиссии. - Ред.) во всех городах", - пояснил основатель ФБК. Собрания пройдут 24 декабря в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Иркутске и других городах.

В интервью агентству AP оппозиционер выразил уверенность в том, что смог бы обогнать действующего президента Владимира Путина на выборах, если бы они проводились честным путем.

Но в сложившейся ситуации обойти Путина не удастся, так как телевидение, которое смотрят большинство россиян, находится под контролем Кремля, отметил Навальный.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на просьбу одного из российских агентств прокомментировать намерение Навального принять участие в выборах ответила, что для всех существует одинаковая формальная процедура: "Принесут документы, будем рассматривать так, как положено". "После того, как те или иные претенденты на то, чтобы стать кандидатами, проведут соответствующие процедуры, после того, как к нам придут на первую стадию, вот тогда мы уже будем рассматривать конкретную ситуацию в отношении каждого", - пояснила Памфилова.

Ранее она заявляла, что Навальный по закону сможет участвовать в выборах только после 2028 года, так как был обвинен в тяжком преступлении. Речь идет о деле "Кировлеса", по которому Навальный в 2013 году получил 5 лет условно за хищение имущества. Европейский суд по правам человека в 2016 году признал решение российского суда необоснованным, но в следующем году суд в Кирове повторно признал Навального виновным по тому же делу.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.