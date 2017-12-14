Путин обещает не втягивать Россию в новую гонку вооружений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений с Западом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы не выходили из основополагающих договоров, которые являются, являлись краеугольным камнем международной безопасности», - утверждает он.

При этом Путин обвинил США в одностороннем выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

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«Теперь мы слышим разговоры о проблемах по договору о малой и средней дальности (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) – УНИАН). Судя по всему, создается условие и проводится информационно-пропагандистская работа для возможного выхода США из этого договора. Тем более, что по факту они уже вышли. Они пытаются нас в чем-то упрекнуть и обвинять, а сами они поставили свои системы противоракетные в Румынии. Они поставили пусковые системы «Иджис», но в этих системах можно легко заменить противоракеты (перехватчики – УНИАН) на ракеты средней дальности», - утверждает президент РФ.

При этом он заверил, что РФ будет соблюдать международные договоры.

«Если и так дальше дело пойдет – ничего хорошего не будет. Но мы сами выходить никуда и ниоткуда не собираемся», - заверил он.

Также Путин коснулся темы Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Что касается СНВ-III. Мы слышим от США, что это им невыгодно, не нужно, такие разговоры есть. Если это произойдет, если США опять в очередной раз в одностороннем порядке выйдут из него – это будет очень плохо с точки зрения сохранение международной стабильности и безопасности», - считает президент РФ.

«Мы видим эти процессы и понимаем, к чему конкретно эти действия могут привести. Мы обеспечим свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 8 марта заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Пол Селва заявил, что Россия развернула баллистическую ракету наземного базирования, тем самым нарушив договор о ракетах средней и малой дальности.

В Кремле отвергли обвинения США в нарушениях РСМД.

В начале декабря президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против РФ за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в 1987 году президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Согласно документу, обе стороны не могут проводить испытания и развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.